Galatasaray'da Taylan Antalyalı depremi! Yer yerinden oynadı

Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça Taylan Antalyalı damga vurdu. Sarı-kırmızılı birçok taraftar sosyal medyada performansı nedeniyle Taylan Antalyalı'ya eleştiri yağmuruna tuttu.

TAYLAN ANTALYALI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan ve performansıyla tartışma konusu olan Taylan Antalyalı bu maçtaki performansıyla da tepki çekti.

TAYLAN ANTALYALI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Taylan Antalyalı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

İşte Taylan Antalyalı tepkilerinden bazıları: