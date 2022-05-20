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Spor

Galatasaray'da Taylan Antalyalı depremi! Yer yerinden oynadı

Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta gündem oldu. Sarı-kırmızılı birçok taraftar maçta başarısız performans sergileyen Taylan Antalyalı'ya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Mayıs 2022 Cuma 22:09 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça Taylan Antalyalı damga vurdu. Sarı-kırmızılı birçok taraftar sosyal medyada performansı nedeniyle Taylan Antalyalı'ya eleştiri yağmuruna tuttu.

TAYLAN ANTALYALI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan ve performansıyla tartışma konusu olan Taylan Antalyalı bu maçtaki performansıyla da tepki çekti.

TAYLAN ANTALYALI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Taylan Antalyalı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

İşte Taylan Antalyalı tepkilerinden bazıları:

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