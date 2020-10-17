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Spor

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı

IHA17 Ekim 2020 Cumartesi 15:26 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:26
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Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla beraber yer aldı.

Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui, bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam yaptıktan sonra pazartesi günü gerçekleşecek müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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