Galatasaray'ın iki kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, Florya'yı ziyaret eden Erden Timur'a şampiyonluk sözü verdi. İşte o açıklamalar...

HEDEFE KİLİTLENMİŞ

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da moraller yerinde. Ankaragücü deplasmanında kazanmaları durumunda sarı kırmızılılar takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara bakmaksızın sezonu zirvede bitirmeyi garantileyecek. 23. şampiyonluğa sadece 90 dakikalık uzaklıkta olan Galatasaray'da futbolcular çok yakın oldukları kupa hedefine kilitlenmiş ve inanmış durumda. Öyle ki hemen hemen her fırsatta da futbolcular bu inancı sözcüklere döküyor.

FLORYA'DA BİR ARAYA GELDİLER

Sarı kırmızılı takımın çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı izleyenler arasında kulübün efsane isimleri, eski oyuncuları ve davetlilerle birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da vardı.

KISA BİR SOHBET TOPLANTISI

Bu sezon yaptığı transferler, harcadığı mesai ve yaptığı maddi-manevi fedakarlıklarla şampiyonluk hedefinde önemli paya sahip olan Erden Timur antrenmanı yakından takip ederken oyuncularla da kısa bir sohbet toplantısı yaptı. Galatasaraylı oyuncular da bu sohbette şampiyonluğa olan inançlarını bir kez daha ortaya koydu.

OYUNCULARDAN ERDEN TİMUR'A!

Sarı-kırmızılı futbolcularla Yemek yiyen Erden Timur'a, takım kaptanları Muslera ve Kerem, "Galatasaray taraftarlarının ve sizlerin endişesi olmasın. Ankara'da, rakibimizi mağlup edip şampiyonluğa ulaşacağız. Son hafta derbiyi de hiç konsantrasyonumuzu bozmadan aynı ciddiyetle oynayacağız. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz! Ankaragücü maçında şampiyonluğa ulaşsak bile bu bizi rehavete sokmayacak. Şampiyon da olacağız, taraftarımızın önünde oynayacağımız derbide Fenerbahçe'yi de mağlup edeceğiz" diyerek ne kadar motive olduklarını ortaya koydular.