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Spor

Galatasaray'da Temmuz Ayı Olağan Divan Kurulu toplandı

Galatasaray Divan Kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Galatasaray'da Temmuz Ayı Olağan Divan Kurulu toplandı
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Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı düzenlendi.

DURSUN ÖZBEK YER ALMADI

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek'in önemli işlerinden dolayı şehir dışında olduğu için katılamadığı bildirildi. Yönetim kurulunu ikinci başkan Metin Öztürk ile bazı yöneticiler temsil etti.

Yönetim adına konuşan Metin Öztürk, Galatasaray Adası'nın gelecek hafta üyelerin kullanımına açılacağını dile getirdi.

GERGİNLİKLER YAŞANDI

Metin Öztürk'ün konuşmasının ardından muhasip yönetim kurulu üyesi Levent Yaz mali konularda, yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara da amatör branşlardaki gelişmeler ve tesisleşmeyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda söz alan üyeler, başta voleybol olmak üzere amatör şubelerdeki yönetimsel konular, yürütülen projeler ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın uyarı ve uygulamaları üzerinden eleştiriler yöneltti. Zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yaz ayı nedeniyle divan kurulunun ağustosta yapılmaması önerisi kabul edildi.

  • Galatasaray Divan Kurulu
  • Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadı
  • Özhan Canaydın Konferans Salonu

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