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Spor

G.Saray'da Tete ayrılığı KAP'a bildirildi! Bonservis bedeli açıklandı

Galatasaray, Tete'nin ayrılığı konusunda Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada Yunan ekibinin Brezilyalı futbolcu için 4,75 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
G.Saray'da Tete ayrılığı KAP'a bildirildi! Bonservis bedeli açıklandı
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Galatasaray, Tete'nin 4.75 milyon € karşılığında Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLDİ!

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan ve 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımı ile karşılaşacak Panathinaikos, Tete'yi UEFA kadrosuna dahil etti.

Panathinaikos, Tete'yi 10 numaralı forma ile UEFA kadrosuna ekledi.

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