Galatasaray'da Tete fiyaskosu! Faturası ağır oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. olarak bitirmesiyle yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen ve beklentinin de yüksek olduğu Cimbom, son 32'de Sparta Prag ile eşleşti. Sarı kırmızılılar, 6-4'lük skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti. Büyük hüsrana uğrayan Galatasaray taraftarı, bazı futbolcuları eleştiri yağmuruna tuttu.

AVRUPA'NIN FATURASI TETE'YE KESİLDİ

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Tete, beklentiyi bir türlü karşılayamamasıyla eleştiriliyordu. Galatasaray'ın Avrupa hedefiyle takıma kattığı isimlerden birisi olan Tete, bir etki yaratamayınca gözden düştü. İngiliz basının haberine göre; Sarı kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncu ile sezon sonu yollarını ayıracak. Yıldız oyuncunun, memleketi Brezilya'dan talipleri bulunuyor.

34 MAÇTA 3 GOL

24 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 34 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi