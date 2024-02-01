Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Mateus Tete için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Palmeiras, Tete için 8 milyon euro'luk teklif yaptı.

TETE AYRILMAK İSTEMİYOR

Brezilyalı oyuncu, 'Galatasaray'da mutluyum. Gitmek istemiyorum.' diyerek ayrılığı reddetti. Oyuncuyu ikna etmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CASSIO LINCOLN'ÜN ZİYARETİ

Öte yandan Cassio Lincoln'ün İstanbul'a gelip Florya ziyaretinin arkasında Tete transferinin olduğu ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna kattığı Tete, sarı kırmızılı formayla 28 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist kaydetti.