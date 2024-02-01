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Spor

Galatasaray'da Tete krizi! Ayrılığa yanaşmıyor

Galatasaray'a sezon başında katılan ve beklentiyi karşılayamayan Tete'ye Brezilya ekiolerinden Palmeiras teklifte bulundu. Yıldız futbolcu ise takımdan ayrılmak istemediği için yapılan teklife sıcak bakmıyor.

1 Şubat 2024 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
Galatasaray'da Tete krizi! Ayrılığa yanaşmıyor
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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Mateus Tete için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Palmeiras, Tete için 8 milyon euro'luk teklif yaptı.

TETE AYRILMAK İSTEMİYOR

Brezilyalı oyuncu, 'Galatasaray'da mutluyum. Gitmek istemiyorum.' diyerek ayrılığı reddetti. Oyuncuyu ikna etmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CASSIO LINCOLN'ÜN ZİYARETİ

Öte yandan Cassio Lincoln'ün İstanbul'a gelip Florya ziyaretinin arkasında Tete transferinin olduğu ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna kattığı Tete, sarı kırmızılı formayla 28 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist kaydetti.

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