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Spor

Galatasaray'da Tete yolcu! Okan Buruk biletini kesti: İşte yeni adresi

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Tete ile yollarını ayırma kararı aldı. Tete'ye ülkesinde sürpriz talip çıktı.

1 Haziran 2024 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
Galatasaray'da Tete yolcu! Okan Buruk biletini kesti: İşte yeni adresi
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Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni hedeflerine odaklandı. Gelecek sezon Avrupa'da önemli işler yapmak isteyen Cimbom, kadro planlamasını oluşturuyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mevcut kadroda birkaç ismin üstünü çizdi. Bu isimlerden birisinin de Tete olduğu öğrenildi.

TETE YUVAYA DÖNÜYOR

Sezon başında takıma katılan Tete, beklentileri karşılayamadı ve teknik ekibin gözünden düştü. Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Brezilyalı futbolcuya, ülkesinden talip çıktı. Aktarılana göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia, yıldız futbolcuya talip oldu. Breziya takımının, bu transfer için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 45 maçta toplam 1.648 dakika süre alan Tete, 3 gol 6 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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