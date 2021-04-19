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Spor

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 19:34 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 19:34
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun oynandı. Antrenmanın bu kısmının ardından son lig maçında tam süre görev alan oyuncular yenilenme programı dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaparken DeAndre Yedlin, tedavisinin ardından salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ise kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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