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Spor

Galatasaray'da transfer harekatı! Öncelik kaleci ve on numara

Galatasaray 14 yıllık kaptanı Fernando Muslera ile 3 yıl önce kadrosuna kattığı Dries Mertens'in ayrılığını ardından düğmeye bastı. Kadrosuna güçlü isimler takviye etmek isteyen sarı kırmızılı ekibin ilk hedefi Real Madrid'in ikinci kaleci Andriy Lunin olurken on numara için net bir isim belli değil. İşte detaylar...

AKŞAM1 Haziran 2025 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Galatasaray'da transfer harekatı! Öncelik kaleci ve on numara
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Süper Lig'de üst üste 3'üncü kez şampiyonluğa ulaşan ve 5'inci yıldızı takan Galatasaray'da önümüzdeki sezon yeni bir iskelet kurulacak. Kaptan Fernando Muslera 14 yıllık muhteşem kariyerden sonra efsanesi olduğu kulübe veda etti. 3 yıl önce Napoli'den gelen Dries Mertens ise özellikle 2 şampiyonlukta verdiği katkıyla taraftarların kalbinde taht kurdu. Sağ bek, orta saha, kanat ve forvete takviye yapacak olan Aslan'da şu an kale ve on numara bölgeleri öncelik haline geldi. Cim-Bom, Real Madrid'de gösterdiği etkili performansa rağmen Courtois'nın arkasında yedek kalan 26 yaşındaki Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'i getirmeyi hayal ediyor. Liste başı olan Lunin'in fiyatı ise 20 milyon euro. On numara için şu an net bir isim yok ancak profil olarak hareketli ve skorer oyunculara bakılıyor. İki bölge için minimum 30 milyon euroluk bir harcama yapılacak.

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