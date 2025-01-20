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Spor

Galatasaray'da transfer harekatı! Skriniar sonrası hedef Mikautadze

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde hız kazandı. Milan Skriniar için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen Gürcü yıldız Georges Mikautadze'yi de bitirmek istiyor.

Akşam20 Ocak 2025 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Galatasaray'da transfer harekatı! Skriniar sonrası hedef Mikautadze
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UEFA Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Milan Skriniar için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı. Fransız ekibini kiralama önerisiyle ikna eden SarıKırmızılılar, Slovak futbolcuyla da görüşmelerini tamamladı. 29 yaşındaki savunmacı, kısa süre içerisinde net kararını CimBom'a iletecek. Tecrübeli oyuncunun yarım sezonluk maliyetinin 4 milyon euroya ulaşacağı bildirildi. Fransız kulübünde sürekli forma giyemediği için mutsuz olan Skriniar'ın Cim-Bom'a 'evet' demesi bekleniyor. Galatasaray, golcü transferi için Georges Mikautadze'de ısrar ediyor. Lyon'la birçok kez görüşen Sarı-Kırmızılılar, Fransa ekibine 20 milyon euro artı bonuslar olarak teklifini sundu.

GÜRCÜ TARİHE GEÇECEK

24 yaşındaki yıldız futbolcuyla da görüşen Cim-Bom, teklifini iletti. Mikautadze, Sarı-Kırmızılılar'a sıcak bakıyor ve birkaç gün içerisinde kararını verecek. Galatasaray Yönetimi, Lyon'un da ikna edilmesiyle bilrikte önümüzdeki günlerde iki oyuncunun transferiyle taraftarına müjde verebilir. Mikautadze, bu sezon 25 maçta 966 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 1 asistle oynadı.

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