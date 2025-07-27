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Spor

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Ya Ederson ya Donnarumma

Kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray'da iki isim öne çıktı. Bunlardan biri Manchester City forması giyen Ederson diğeri ise Fransız temsilcisi PSG'de forma giyen Donnarumma oldu. Sarı kırmızlı ekip, Donnarumma için ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

AKŞAM27 Temmuz 2025 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Galatasaray'da transfer hareketliliği! Ya Ederson ya Donnarumma
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Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışına geçen Galatasaray, Ederson ve Donnarumma isimlerine yoğunlaştı. Fransız basınında Foot Mercato'ya göre; Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint-Germain ile yeni kontrat görüşmelerinde istediğini alamayan Gianluigi Donnarumma'ya ilk teklifi ni yaptı. İtalyan kaleci için Juventus ve Chelsea'nin de istekli olduğu bildirildi. Haberde, Cim-Bom'un Osimhen transferiyle güven verdiği ve Donnarumma'yı ikna edebileceği belirtildi.

Öte yandan İngiliz basını ise Ederson için görüşmelerin sürdüğünü iddia etti. Haberlerde, Ada devinde file bekçisinin Galatasaray'a sıcak baktığı hatta maaş konusunda da indirim yaptığı vurgulandı. Fakat Manchester City, kaleci planlamasında net bir karar vermiş değil. Daha önce 13 milyon sterlin karşılığında Burnley'e sattığı James Trafford'u geri alması beklenen Pep Guardiola'nın takımı, henüz bu transferi tamamlamadı. Öte yandan ikinci kaleci Ortega'nın da ayrılması gündemde. Galatasaray Yönetimi, kulüpleriyle 1 yıllık kontratları kalan iki oyuncuyla da yakından ilgileniyor.

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