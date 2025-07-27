Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışına geçen Galatasaray, Ederson ve Donnarumma isimlerine yoğunlaştı. Fransız basınında Foot Mercato'ya göre; Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint-Germain ile yeni kontrat görüşmelerinde istediğini alamayan Gianluigi Donnarumma'ya ilk teklifi ni yaptı. İtalyan kaleci için Juventus ve Chelsea'nin de istekli olduğu bildirildi. Haberde, Cim-Bom'un Osimhen transferiyle güven verdiği ve Donnarumma'yı ikna edebileceği belirtildi.

Öte yandan İngiliz basını ise Ederson için görüşmelerin sürdüğünü iddia etti. Haberlerde, Ada devinde file bekçisinin Galatasaray'a sıcak baktığı hatta maaş konusunda da indirim yaptığı vurgulandı. Fakat Manchester City, kaleci planlamasında net bir karar vermiş değil. Daha önce 13 milyon sterlin karşılığında Burnley'e sattığı James Trafford'u geri alması beklenen Pep Guardiola'nın takımı, henüz bu transferi tamamlamadı. Öte yandan ikinci kaleci Ortega'nın da ayrılması gündemde. Galatasaray Yönetimi, kulüpleriyle 1 yıllık kontratları kalan iki oyuncuyla da yakından ilgileniyor.