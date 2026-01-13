İSTANBUL 5°C / 3°C
Spor

Galatasaray'da transfer için Fatih Terim çağrısı! ''Tek çözüm''

Galatasaray'ın eski Divan Kurulu Başkanı ve eski Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, sarı kırmızılı yönetime sürpriz bir öneride bulundu. Hamamcıoğlu, sarı kırmızılılara Fatih Terim için çağrı yaptı. İşte detaylar...

13 Ocak 2026 Salı 15:55
Galatasaray'da transfer için Fatih Terim çağrısı! ''Tek çözüm''
Galatasaray'da transferlerin gecikmesi ve taraftarların yönetime tepkisinin ardından sürpriz bir çağrı geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve sarı-kırmızılılarda daha önce başkan adaylığı da olan Eşref Hamamcıoğlu, kulübe Fatih Terim çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eşref Hamamcıoğlu, paylaşımında, "Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray'ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

