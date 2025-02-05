İtalyan basının haberine göre; Galatasaray, Anderlecht'te forma giyen 19 yaşındaki Sırp stoper Jan-Carlo Simic'i gündemine aldı.

Habere göre; Empoli'de forma giyen Saba Goglichidze transferinden olumsuz sonuç alan sarı-kırmızılı kulüp, Anderlecht'ten Simic için fiyat istedi.

Anderlecht'ten gelecek yanıta göre Galatasaray, listesindeki diğer isimler ile birlikte bir değerlendirme yapacak.

3 kez Sırbistan Milli Takım forması giyen Simic, geçen yıl 3 milyon euro bonservisle Milan'dan transfer edilmişti. Genç stoperin piyasa değeri ise 7 milyon euro.

Simic, bu sezon Anderlecht formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.