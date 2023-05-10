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Spor

Galatasaray'da tüm planlar alt üst oldu! Büyük Kaan Ayhan krizi

Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan gelecek sezon için kararını verdi. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kararında en büyük etkenin takımda yeterli süreyi bulamaması etkili oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
Galatasaray'da tüm planlar alt üst oldu! Büyük Kaan Ayhan krizi
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Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan milli futbolcu Kaan Ayhan sarı-kırmızlılarda istediğini bulamadı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu Kaan Ayhan geleceği ile ilgili kararını verdi.

KAAN AYHAN İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR

Başarılı futbolcu Kaan Ayhan 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Serie A ekiplerinden Sassuolo'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. Sarı-kırmızlı ekibe büyük umutlarla gelen ve transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Kaan Ayhan transfer sezonu öncesi kritik bir virajdan geçiyor.

KAAN AYHAN KARARINI VERDİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Sassuolo ile sözleşmesinin Haziran 2024 tarihinde bitecek olan milli futbolcu Kaan Ayhan gelecek sezon için kararını verdi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Kaan Ayhan'ın gelecek sezon İtalya'da mı yoksa Türkiye'de mi kariyerine devam edeceği merak uyandırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki deneyimli stoper Kaan Ayhan bu sezon sarı-kırmızlı forma ile 4 resmi maçta 128 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile skora katkı sağladı.

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