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Spor

Galatasaray'da tutunamamıştı! Tete, Panathinaikos'ta fırtınalar estiriyor

Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunan ekibinde tozu dumana katıyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 41 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

IHA7 Mart 2025 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Galatasaray'da tutunamamıştı! Tete, Panathinaikos'ta fırtınalar estiriyor
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Sezon başında Galatasaray'dan Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, bu sezonki 11 gol, 3 asistlik performansıyla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

Sezon başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos'un Fiorentina'yı 3-2'lik skorla yendiği maçta galibiyet golünü atan Tete, bu sezon Yunan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 3 asiste ulaştı. Panathinaikos'ta bu sezon Yunanistan Süper Ligi, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 müsabakada forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 5'er, Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti.

EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Lyon, Leicester City ve Galatasaray'da da oynayan Tete, en çok gol attığı sezonuna ise 11 golle Panathinaikos'ta ulaştı. Brezilyalı futbolcu daha önce Shaktar Donetsk'te 2021-2022 sezonunda 10 gol kaydetmişti. Tete, geçen sezon forma giydiği Galatasaray'da ise 45 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

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