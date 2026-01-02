İSTANBUL 8°C / 5°C
2 Ocak 2026 Cuma
  Galatasaray'da Ugarte planı: Öncelik kiralama
Spor

Galatasaray'da Ugarte planı: Öncelik kiralama

Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için temaslarını sürdüren Galatasaray, ara transferde temkinli ilerliyor. Sarı-kırmızılıların masadaki önceliği kiralama teklifi.

Akşam2 Ocak 2026 Cuma 07:46
Galatasaray'da Ugarte planı: Öncelik kiralama
ABONE OL

G.Saray, M.United'ın Uruguaylı yıldızı Ugarte'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu oyuncu eldeki tek alternatif değil.

Sarı-Kırmızılı takım bu bölgeye en az 1 transfer yapacak. Kulüp kaynaklarına göre Başkan Dursun Özbek ve yönetim, harcama limiti yeterli olsa da ara transferde ekonomik davranmakta kararlı. Bonservise para vermek gibi bir niyetleri yok. Satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneği öncelikli. Ancak ocak sonundan itibaren bu politikada bir miktar esneme olabilir. Bu takımın Devler Ligi'ndeki durumuna bağlı. Bir üst tura çıkma umudu güçlü olursa, kura çekiminde avantajlı bir rakiple eşleşme durumu olursa sıkı para politikasında esneklik olabilir. Aksi hâlde maliyetli transferlerden uzak durulacak.

