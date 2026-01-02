G.Saray, M.United'ın Uruguaylı yıldızı Ugarte'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu oyuncu eldeki tek alternatif değil.

Sarı-Kırmızılı takım bu bölgeye en az 1 transfer yapacak. Kulüp kaynaklarına göre Başkan Dursun Özbek ve yönetim, harcama limiti yeterli olsa da ara transferde ekonomik davranmakta kararlı. Bonservise para vermek gibi bir niyetleri yok. Satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneği öncelikli. Ancak ocak sonundan itibaren bu politikada bir miktar esneme olabilir. Bu takımın Devler Ligi'ndeki durumuna bağlı. Bir üst tura çıkma umudu güçlü olursa, kura çekiminde avantajlı bir rakiple eşleşme durumu olursa sıkı para politikasında esneklik olabilir. Aksi hâlde maliyetli transferlerden uzak durulacak.