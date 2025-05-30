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Spor

Galatasaray'da veda gecesi: Muslera ve Mertens son kez sahneye çıkıyor

Sezonun Başakşehir maçıyla tamamlanacağı RAMS Park'ta duygusal anlar yaşanacak. Galatasaray efsanesi Fernando Muslera ile Belçikalı yıldız Dries Mertens, sarı-kırmızılı taraftarlara son kez sahada veda edecek.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 08:25 - Güncelleme:
Galatasaray'da veda gecesi: Muslera ve Mertens son kez sahneye çıkıyor
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Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Başakşehir karşısında kapatırken, RAMS Park'ta duygusal anlar yaşanacak. Sarı-kırmızılı formayla efsaneleşen kaleci Fernando Muslera, bu akşam son kez takımının kalesini koruyacak. 2011'de Lazio'dan transfer edilen ve 14 sezonda 19 kupa kazanan Muslera, 442 lig maçına çıkarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Veda eden bir diğer isim ise Belçikalı yıldız Dries Mertens olacak. Napoli sonrası 2022 yazında Galatasaray'a katılan Mertens, Türkiye'de 3 sezonda 5 kupa kazandı. Başakşehir karşısında Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak olan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmayla sarı-kırmızılı kariyerini noktalayacak.

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