Victor Osimhen'in bu sezon Nijerya Milli Takımı'nda iki kez sakatlık geçirmesi, Galatasaray'ı oldukça olumsuz etkiledi. Teknik Direktör Okan Buruk, 1-0 kaybedilen Union St.Gilloise maçının ardından bu durumu şu sözlerle eleştirdi: "Milli takımlara oyuncu gönderiyoruz ama oyuncuları hor kullanıyorlar. Parasını siz ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanabiliyor. Sakatlarımızı iyileştireceğiz ama bu sefer Afrika Kupası'na gidecekler." Bu ifadeler, Nijerya basınında da geniş yankı uyandırdı.

YÖNETİM OLDUKÇA TEPKİLİ

Allnigeriasoccer adlı haber sitesi, Galatasaray'ın konuyla ilgili bazı adımlar atacağını yazdı. Buna göre; Sarı-Kırmızılılar, 70 dakika sınırı talebine rağmen Gabon maçında Osimhen'in 120 dakika oynatılması nedeniyle tepkili. Buruk'un eleştirilerinin de bu sebeple olduğu belirtiliyor. Victor, yaşadığı iki sakatlık nedeniyle bu sezon Galatasaray'da toplam 3 maçta forma giyemedi. Cim-Bom, 21 Aralık'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süre daha Osimhen'den ayrı kalacak. FIFA kurallarına göre oyuncular, turnuvadan bir önceki haftanın pazartesi sabahına kadar milli takıma katılmak zorunda.

OSİMHEN'SİZ GOL ATAMADI

Bu da Victor Osimhen'in 8 Aralık itibarıyla milli takım kampına gitmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak Galatasaray cephesi, 9 Aralık'taki Monaco maçı nedeniyle oyuncunun bir gün geç gitmesini talep etmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik öneme sahip maçta yıldız golcüsünü kullanmak istiyor. Aslan, bu sezon Avrupa'da Osimhen olmadan çıktığı iki maçta gol atamadı; bu da oyuncunun hücum hattındaki etkisini ortaya koyuyor. Öte yandan, Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor