Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği sürüyor. 6 Eylül'de Ruanda ile oynanan milli maçta sakatlanan Nijeryalı golcü, özel uçakla İstanbul'a getirildi ve tetkikleri yapıldı. Ayak bileğinde orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen 26 yaşındaki futbolcunun sakatlık süresi ise belirsiz kaldı. Ligde Eyüpspor ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almayan süper starın Frankfurt karşılaşmasıyla sahalara geri döneceği iddia edildi. Fakat bu ihtimalin zayıf olduğu, oyuncunun riske edilmeyeceği söylentileri de ortada.

OYNAMAK İSTİYORUM HOCAM

Nijerya basınında çıkan haberlerde ise Osimhen'in fedakarlık yaparak maçta forma giyeceği belirtildi. Ülkenin önde gelen haber kanallarından olan Tv360nigeria, konuyla ilgili yaptığı haberde şu ifadeleri kullandı: "Süper Kartallar'ın forveti Osimhen, Galatasaray'ın sezonun açılış UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'a karşı sahaya çıkabilir. Osimhen, Bundesliga temsilcisine karşı oynamakta kararlı. Sahada olabilmek için fedakârlık yapmaya, hatta iğneyle oynamaya bile hazır. Teknik direktör Okan Buruk'a da bu maçta forma giymek istediğini bildirdiği ifade ediliyor."

FRANKFURTA'A KARŞI 3 GOLÜ VAR

Nijerya merkezli Dailypost da bu haberleri destekledi. Yıldız futbolcunun, takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediği belirtilerek "Ruanda maçından bu yana Galatasaray'da forma giyemeyen Osimhen, Frankfurt mücadelesiyle bunu sonlandırmak istiyor. Avrupa arenasındaki sezonun ilk maçında sahada olmak istiyor" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Victor'un, Frankfurt'a karşı performansı da dikkat çekici. Napoli ile 2 kez, Wolfsburg'la ise 1 kez Frankfurt'a rakip olan Nijeryalı, bu mücadelelerde toplam 3 gol buldu