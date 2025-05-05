Galatasaray'da Victor Osimhen, en çok gol attığı sezonunu yaşıyor. Nijeryalı futbolcu, son olarak ligde oynanan Net Global Sivasspor maçında iki gol kaydetti.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm resmi maçlarda 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. Yıldız futbolcunun, tüm kulvarlarda 7 asisti de bulunuyor.

Osimhen, Napoli formasıyla 2022-2023 sezonunda 39 maçta 31 gol kaydetmişti. Nijeryalı futbolcu, bu sezon 37 maçta 33 kez rakip fileleri havalandırdı.

JARDEL'İ SOLLAMASINA ÇOK AZ KALDI

Osimhen, Galatasaray tarihine de geçmek üzere. Sarı kırmızılı kulüpte, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu 34 golle Mario Jardel. Nijeryalı oyuncu, 2 gol daha atması halinde rekorun yeni sahibi olacak.

Victor Osimhen, ligde 24 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı yıldız, Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok lig golü atan üçüncü futbolcu konumunda.

Listenin zirvesinde 29 golle Gomis, ardından 25 golle Icardi bulunuyor. Osimhen, Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katkısı veren oyuncu rekoruna da göz dikmiş durumda. 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol katkısı daha yaparsa bu alanda da zirveye oturacak.