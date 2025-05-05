İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5875
  • EURO
    43,8246
  • ALTIN
    4112.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı! Kariyer rekorunu kırdı
Spor

Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı! Kariyer rekorunu kırdı

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen yeni bir rekora imza attı. Son oynanan Sivasspor maçında 2 gol atan Nijeryalı forvet sarı kırmızılı forma ile 33 gol attı ve kariyer rekorunu kırdı. İşte detaylar...

TRT Spor5 Mayıs 2025 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı! Kariyer rekorunu kırdı
ABONE OL

Galatasaray'da Victor Osimhen, en çok gol attığı sezonunu yaşıyor. Nijeryalı futbolcu, son olarak ligde oynanan Net Global Sivasspor maçında iki gol kaydetti.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm resmi maçlarda 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. Yıldız futbolcunun, tüm kulvarlarda 7 asisti de bulunuyor.

Osimhen, Napoli formasıyla 2022-2023 sezonunda 39 maçta 31 gol kaydetmişti. Nijeryalı futbolcu, bu sezon 37 maçta 33 kez rakip fileleri havalandırdı.

JARDEL'İ SOLLAMASINA ÇOK AZ KALDI

Osimhen, Galatasaray tarihine de geçmek üzere. Sarı kırmızılı kulüpte, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu 34 golle Mario Jardel. Nijeryalı oyuncu, 2 gol daha atması halinde rekorun yeni sahibi olacak.

Victor Osimhen, ligde 24 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı yıldız, Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok lig golü atan üçüncü futbolcu konumunda.

Listenin zirvesinde 29 golle Gomis, ardından 25 golle Icardi bulunuyor. Osimhen, Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katkısı veren oyuncu rekoruna da göz dikmiş durumda. 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol katkısı daha yaparsa bu alanda da zirveye oturacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.