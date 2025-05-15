Galatasaray forması giyen ve geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen için Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçında da önemli gelişmeler yaşandı. Osimhen de geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte yaşanan gelişmeler...

GAZİANTEP'TE PANKART

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları "Bizimle Kal Osimhen" kampanyasını Trabzonspor maçında da sürdürdü ve Nijeryalı yıldız için bu maçta aynı sözlerle pankartlar hazırlandı.

YÖNETİME ÇAĞRI

Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da tribünlerden Victor Osimhen tezahüratı geldi. Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e dönerek "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" diye tezahüratlarında bulundu. Bunun üzerine Osimhen, yedek kulübesinde takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya ne dediklerini sormasının ardından kulübeden ayrılarak taraftarı alkışladı.

OSIMHEN'İN SÖZLERİ

Osimhen, maçın ardından yaptığı açıklamada ise, "Gerçekten dayanamıyorum o kadar sevgi gösteriyorlar bana. Kariyerimde görmediğim bir tutku var. Sezon sonunda büyük bir karar almam gerekiyor. Herkes bu süreçte destek oldu bana. Sezon sonuna kadar her şeyimi vereceğim ve ondan sonra kararlarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

"KALMASINI İSTİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından taraftarların, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" sözlerini yorumladı ve, "Taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Osimhen'de gerçekten burada inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Sadece saha içerisindeki oyunu değil, saha dışındaki yaptıklarıyla da bence takıma kattıklarıyla, arkadaşlarına kattıklarıyla, bizimle olan ilişkileriyle inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Tabii ki hepimiz onun kalmasını istiyoruz." dedi.

"UMARIM BİZDE KALIR"

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Trabzonspor maçının ardından golcü takım arkadaşı için, "Çok seviyoruz, umarım bizde kalır. Umarım devam eder ama tabii ki kendi kararı, saygı duyuyoruz. Her zaman onunla oynamaktan çok mutluyuz, kararı kendi verecek, bizler de saygı duyacağız." sözlerini sarf etti.

"İLAÇ GİBİ OLDU"

Dries Mertens ise, "Onunla daha önce de oynadığım için kendisini biliyorum. Onun burada olması çok güzel bir duygu. Şanlıyız burada olduğu için. Özellikle Icardi'nin sakatlığından sonra onun gelmesi ilaç gibi oldu." yorumunda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR HAMLE"

Trabzonspor - Galatasaray finalini değerlendiren Levent Tüzemen ise, "Napoli ile görüşmeler var, orada sorun yok. Oyuncunun burada kararı önemli. Taraftarın bugünkü coşkusu, taraftara öpücük göndermesi Galatasaray'da kalması adına önemli bir hamle diye düşünüyorum ben." diye konuştu.

KUPA MAÇINDA REKOR

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Türkiye'de önemli bir başarı yakaladı. Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri iki kez havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı. Osimhen 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in (34 gol) rekorunu geride bıraktı.