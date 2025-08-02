Galatasaray uzun uğraşlar sonunda Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen için imza töreni düzenliyor. Ayrıca bir diğer transfer Leroy Sane de bu törende yer alacak.

S. S. Lazio maçı öncesi saat 19.05'te başlayan törende önce 3. forma lansmanı yer alacak. Ardından ise yeni transferler Victor Osimhen ile Leroy Sané'nin imza töreni olacak.

VICTOR OSIMHEN VE LEROY SANE SAHNEDE

Galatasaray'ın yeni yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane, podyuma çıktı.

LEROY SANE: ÇOK MUTLUYUM

Yıldız futbolcu Leroy Sane, "Merhaba, Galatasaray taraftarları. Burada olduğum için mutluyum. Bu taraftarlar önünde oynamayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

VICTOR OSIMHEN: SOLO IL GALA

Törende kısa konuşan Victor Osimhen, "Merhaba Galatasaray. Solo il Gala" ifadelerini kullandı.İki futbolcu da resmi sözleşmeyi imzaladı.

DURSUN ÖZBEK: GURURLUYUZ VE MUTLUYUZ

İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuzun imza töreni vesilesiyle stadımız RAMS Park'ta bir aradayız. Şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz ve mutluyuz" dedi.