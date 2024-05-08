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Spor

Galatasaray'da Wilfried Zaha için karar verildi

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan ancak beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha için karar verildi.

Sabah8 Mayıs 2024 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Galatasaray'da Wilfried Zaha için karar verildi
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Galatasaray'da yönetim son haftalarda formasından uzak kalan Wilfried Zaha son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya transfer konusunda kolaylık sağlayacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 39 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2086 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli yıldız oyuncu, 10 gol ve 5 asistle skora etki etti.

Wilfried Zaha'nın 2026 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor.

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