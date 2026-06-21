Galatasaray'da yabancı oyuncu planlaması belli oldu

Galatasaray'da yeni yabancı kuralı sonrası bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı kırmızılı yönetim, sezon öncesi yeni yabancı kuralının değişeceğini düşünse de bir yandan da kuralın uygulanma ihtimali için planlama yapmaya çalışıyor.

Yönetim, devre arasında kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile vedalaştı.

Kiralıktan dönen Zaniolo ile yollar ayrılırken, Frankowski, Jelert, Nelsson'a da kendilerine kulüp bulma talimatı verildi.

Mauro Icardi ile olan sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncu ile iplerin kopma noktasına geldiği bilgisi edinildi.

Okan Buruk'un ekibinde böylece yabancı futbolculardan Davinson, Jakobs, Singo, Sallai, Torreira, Sara, Nhaga, Sane ve Osimhen yer alıyor.

Sözleşmesi biten Lemina ile de kontrat uzatma anlaşmasına varıldı.

Kadroda 2004 sonrası doğumlu olarak sadece Nhaga var. Böylece sarı kırmızılılarda Nhaga hariç 9 yabancı isim yer alıyor.

Yönetim bu doğrultuda 2004 öncesi doğumlu sadece tek bir ismi kadroya dahil edebilir.

Transfer komitesinin de özellikle genç yabancı futbolcu ve yerli isimlere yoğunlaştığı öğrenildi.