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  • Galatasaray'da yeni başkanı Domenec Torrent ve Pasquale Sensibile tehlikesi bekliyor
Spor

Galatasaray'da yeni başkanı Domenec Torrent ve Pasquale Sensibile tehlikesi bekliyor

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmeyince seçime gidilmesi kesinleşirken, başkan adayları da netleşmeye başladı. Kongre sonrası yeni yönetim Domenec Torrent ve Pasquale Sensibile ile çalışmak istemezse yüklü bir tazminat ödeyecek.

Takvim28 Mart 2022 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:01
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Gözler muhalefete çevrildi. Sarı kırmızılarda Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı.

BURAK ELMAS VE YÖNETİMİ SEÇİME GİREMEYECEK

Başkan Elmas'ın 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekecek. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray tüzüğünün 59. maddesi ibra edilmeyen başkan ve yöneticilerin seçime girmesini engelliyor.

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ESKİ BAŞKANLAR ADAY!

Galatasaray'da seçimin mayıs ayında yapılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da başkan adayları arasında Ünal Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu, Abdurrahim Albayrak ve Metin Öztürk'ün ismi geçiyor. Bilindiği gibi Ünal Aysal ve Dursun Özbek daha önce Galatasaray'da başkanlık görevinde bulunmuştu... Seçimin hararetli geçmesi bekleniyor.

PROJELERİM HAZIR!

Sarı kırmızılı kulüpte başkanlığa ilk adaylığını koyan isim Metin Öztürk oldu. Öztürk, "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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TORRENT VE SENSİBİLE İÇİN TAZMİNAT TEHLİKESİ!

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da Mayıs ayında yapılması beklenen kongre sonrası yeni yönetim Torrent ve Sensibile ile çalışmak istemezse yüklü bir tazminat ödeyecek. Başkan Burak Elmas'ın bir süre önce göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent, başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin kulüpteki geleceği tartışılıyor.

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Elmas yönetimi sonrasında göreve seçilecek yönetim, Torrent ve Sensibile ile yolları ayırmak istemesi halinde ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Torrent'in sözleşmesinin bitiş tarihinden önce görevine son verilmesi halinde 2 milyon 775 bin euroluk bir tazminat alacağı ifade ediliyor. Sensibile de senelik 400 bin euro kazanıyor.

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