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Spor

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA15 Nisan 2022 Cuma 21:10 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 21:10
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Dinamo Kiev maçında ilk 11'de yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise idmana küçük sahada ısınma ve topla mobilite çalışmaları ile başladı. Büyük sahada istasyon ve şut çalışmasıyla süren antrenman, pozisyon oyununun ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed idmanın büyük bir bölümünde takımla çalıştı. Sofiane Feghouli ise kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

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