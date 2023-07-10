Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! İlk rakip Kisvarda

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Galatasaray - Kisvarda maçı bugün saat 20:30'da oynanacak. Mücadele GS TV'den yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşmış ve rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Galatasaray'ın Avusturya'daki maç programı ise şu şekilde:

10 Temmuz Pazartesi

Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena)

14 Temmuz Cuma

Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)

18 Temmuz Salı

Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)