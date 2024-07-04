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Spor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 23:55 - Güncelleme:
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması üzerinde duruldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00'de ve 17.30'da yapacağı idmanlarla 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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