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Spor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen çift antrenmanla devam etti.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, sabah idmanında salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması gerçekleştirdi. Akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. İki grup halinde pas ve hücum çalışmasıyla devam eden idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

  • Galatasaray
  • Metin Oktay Tesisleri
  • Yeni sezon hazırlıkları

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