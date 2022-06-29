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Spor

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA29 Haziran 2022 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
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Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan günün ikinci antrenman ise dinamik ısınma ile başladı. Ardından top kapma-pas çalışması yapan futbolcular, devam eden bölümde dar alanda oyunlar oynadı. Interval koşulların da yapıldığı antrenman 9'a 9 oyun ile sona erdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncular antrenmanda yer almadı. Öte yandan Atalay Babacan'ın doğum günü pasta eşliğinde kutlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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