Galatasaray'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma ve pas çalışması ile başlayan antrenman, top kapma ve interval koşularla devam etti. Antrenman, 11'e 11 taktiksel çalışma ile tamamlandı.

Milli takımlara gittiği için geç dönen oyuncular ise salonda ve sahada takımdan ayrı çalışma yaptı.

Kampa yeni katılan Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson, Mustafa Muhammed, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Marcao, sabah Liv Hospital Vadi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.