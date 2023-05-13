Galatasaray'da yeni tesis projesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Galatasaray'da kulübün maddi açıdan rahat nefes almasını sağlayacak projeler de dolu dizgin ilerliyor. Bu önemli projelerin başında ise Kemerburgaz Tesisleri geliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Florya'daki futbol merkezini Kemerburgaz'a taşımayı planlıyor. Yaklaşık 128 dönüm üzerine yapılacak projenin İlk etabının önümüzdeki eylül ayında tamamlanması ve aktif hale getirilmesi planlanıyor.

ÖNCELİKLE 2 SAHA 1 BİNA

Galatasaray yönetimi, 2 hafta içerisinde genel kurul üyeleri ile Kemerburgaz'da bir araya gelip, onlara çalışmalar hakkında daha kapsamlı bilgi verecek. Kemerburgaz'da yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Kulüp binası olarak planlanan inşaat iyice ortaya çıkmış durumda. İlk etapta ana bina dışında 2 saha yapılacak. Daha sonra bunlara 4 saha daha ilave edilecek.

TAMAMI 2024 YILINDA BİTECEK

Sarı-kırmızılı yönetim de buradaki çalışmaları yakından izliyor. Yönetim, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerin ismini şimdiden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri olarak belirledi. Kemerburgaz'daki yeni tesisler için 470 milyon TL harcanacak ve tesislerin tamamı ise 2024 yılında bitecek. Mecidiyeköy'deki rezidansın satışından gelecek paranın bir kısmı ise bu projenin tamamlanmasında kullanılacak.

KEMERBURGAZ'DAN SONRA FLORYA'YA BAŞLANACAK

Galatasaray takımının tamamen Kemerburgaz'a taşınmasının ardından Florya'daki çalışmalar hemen başlayacak. Projenin hayata geçirilmesi adına gerekli izinler için, yetkili makamlara başvurular yapıldı. Galatasaray, burada uygulayacağı emlak projeleriyle Bankalar Birliği'ne olan borcunu kapatmayı planlıyor.

8 DAKİKA UZAKLIKTA

Yeni tesisler Nef Stadyumu'na 8 dakikalık uzaklıkta ve fiziki açıdan takımın maçlara gitmesini çok kolaylaştıracak. Kemerburgaz arazisi 2017 yılında Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde kulübe kazandırıldı.

PROJE İLE 2 YÖNETİCİ İLGİLENİYOR

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Sportif A.Ş. Yöneticisi Fatih Demircan Kemerburgaz projesi ile yakından ilgileniyor. İki yöneticinin projeye finansal açıdan destek verdiği de biliniyor.