29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6769
  • 6,3687
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Avusturya kampında sakatlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sınırlı alanda grup ve takım taktiği üzerine çalışmalar yapıldı.

Sağ ayağına darbe alan Şener Özbayraklı'nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, çalışmalarına takımdan ayrı özel bir program dahilinde devam edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Vekillerden sonra teşkilatla buluşacak 

Vekillerden sonra teşkilatla buluşacak 

Beşiktaş’a stoperde 3 aday

Beşiktaş’a stoperde 3 aday

Genel Kurul’da yoğun çalışma

Genel Kurul’da yoğun çalışma

AB'ye Türkiye uyarısı: Konu dışı kalacaksınız

AB'ye Türkiye uyarısı: Konu dışı kalacaksınız

Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak

Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak

ABD heyeti ‘güvenli bölge’ için Türkiye'de

ABD heyeti ‘güvenli bölge’ için Türkiye'de

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi
 

POPÜLER HABERLER

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA