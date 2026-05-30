Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralından sonra kadrosundaki yerli rotasyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

Yönetim, bu kapsamda alternatif transfer listesi oluşturuyor. Galatasaray'ın hedeflerinden biri Arda Okan Kurtulan. Göztepe'de forma giyen genç futbolcu, daha önce de sarı kırmızılıların gündemine gelmişti.

Roland Sallai'nin olası ayrılığı sonrasında yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuya yönelebileceği gelen haberler arasında. İzmir ekibinin, Arda için belirlediği bonservis bedelinin 15 milyon avro olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılıların Süper Lig'den listesindeki bir diğer isim Corendon Alanyaspor'dan Ümit Akdağ

22 yaşındaki futbolcu, sol stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olarak düşünülüyor. Akdeniz ekibinin, şu aşamada Ümit için bir bonservis bedeli belirlemediği ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın teklif yapması durumunda para artı oyuncu takasının masaya gelebileceği kaydedildi.