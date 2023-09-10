Galatasaray, Lucas Torreira'nın alternatifini Ada'da buldu. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in formasını giyen Okay Yokuşlu, tam anlamıyla bir fırsat transferi olarak Cim Bom'un karşısına çıktı. West Brom'un bu sezonki tüm maçlarına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki ön liberonun, 3 kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'a tecrübesiyle katkı yapması düşünülüyor.

İLGİYE ÇOK SICAK



A Milli Takım'daki formasını kaybeden ve Ay-Yıldızlı takıma yeniden dönmek isteyen deneyimli orta saha, Galatasaray'ın ilgisine karşı çok sıcak. Okay menajeri vasıtasıyla gönderdiği haberde, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu bildirdi.

TORREİRA'YA ALTERNATİF



Sarı-Kırmızılı yetkililer İngiliz kulübüyle görüşüp, uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi tamamlamayı ve orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor. İdeal merkez kurgusunda Torreira ve Ndombele ikilisi öne çıkarken, Kerem Demirbay ile Sergio Oliveira da alternatif ikili olarak belirlenmiş durumda. Ancak defansif yönü daha kuvvetli olan, hatta stoper hattını da yedekleme şansı bulunan Okay'ın transferi, teknik direktör Okan Buruk'un elini yoğun maç temposunda daha da rahatlatacak gibi görünüyor.