Galatasaray, yeni sezonda yerli rotasyonunu zenginleştirmek istiyor.

Transfer çalışmalarının Temmuz başında hız kazanması beklenen sarı kırmızılıların listesine, Trendyol Süper Lig'den de isimler eklendi.

Bu futbolcular arasında Taha Şahin ve Ümit Akdağ var. Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin, sağ bek için daha önce de gündeme gelmişti.

Karadeniz temsilcisinin, 25 yaşındaki futbolcu için en az 2 milyon avro bonservis beklentisi bulunuyor. Geçen sezon 27 lig maçında 1 gol atan Taha Şahin, 1794 dakika süre aldı.

LİSTEDEKİ BİR DİĞER İSİMSE, ÜMİT AKDAĞ

Corendon Alanyaspor'un da 22 yaşındaki futbolcu için kapıyı 6 milyon avrodan açması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 30 lig maçında 1 gol 2 asistle oynayan Ümit Akdağ, 2625 dakika sahada kaldı.

Taha Şahin'in olası Singo veya Sallai'nin ayrılığında, Ümit'in ise yabancı bir stoper takviyesi yapılmazsa Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabeti için listeye eklendiği öğrenildi.