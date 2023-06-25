Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı Türkiye'ye geliyor...

PAREDES TEMASLARI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı transfer adına Juventus'taki kiralık sözleşmesinin bitmesiyle döndüğü PSG'den ayrılmaya hazırlanan Leandro Paredes'in ismi öne çıkıyor.

Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına temaslarını sürdürüyor.

MCKENNIE GÜNDEMDE

Galatasaray, geniş bir liste doğrultusunda birçok yıldızla görüşürken transfer gündemine gelen isimlerden birinin de Weston McKennie olduğu öğrenilmişti.

Bonservisi Juventus'ta bulunan ve sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Leeds United'da kiralık olarak geçiren ABD'li futbolcuyla Galatasaray arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştiği belirtiliyor.

ADRIEN RABIOT DÜNYALARI İSTEDİ

Juventus'la sözleşmesi bitince orta saha arayan Galatasaray'ın transfer radarına giren Adrien Rabiot, bonservisinin de elinde olmasının etkisiyle astronomik bir talepte bulundu. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin de araya girmesiyle piyasasını yükselten Fransız futbolcunun yıllık 10 milyon Euro gibi bir beklenti içinde olduğu ifade ediliyor.

Avrupa'da kalmak istese de çıtayı tepeye çeken Rabiot'nun yakın zamanda anlaşma sağlayamazsa, Suudi kulüplerinin tekliflerine olumlu yanıt vereceği belirtildi.

SON ADAY EMRE CAN

Cim Bom'un transfer gündemindeki sürpriz isimlerden Emre Can'ın Galatasaray'a tahmin edilenden çok daha yakın olduğu öğrenildi.

TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Düğün için geldiği İstanbul'da Erden Timur'la bir araya gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın kontrat şartlarına "Evet" cevabını verdiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüp, bu hızlı anlaşma sürecinin ardından tekrar harekete geçerek bonservis konusunu da çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

DORTMUND'DAN KOLAYLIK İSTEYECEK

Kulübü Borussia Dortmund'la 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Emre Can, yıllarca formasını giydiği Alman temsilcisinden Galatasaray'a transferi için kolaylık isteyecek.

YERLİ KONUSUNU ÇÖZECEKLER

Bu arada Emre Can'ın Türkiye'de yerli sayılmasıyla ilgili bazı pürüzler olduğu ortaya çıktı. 2015'te çıkan kuralda yerli sayılmayı birkaç ayla kaçıran Alman Milli Takımı'nın oyuncusu Emre, yeni alınan karara göre her kulübün tek bir mavi kart hakkı olduğundan yabancı statüsüne takılabilir.

Galatasaray Yönetimi, olası bir anlaşma durumunda Emre Can'ı da yerli statüsüne alabilmek adına girişimlerde bulunacak. Galatasaray'da mavi kart şu anda Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir için kullanılıyor.