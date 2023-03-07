Galatasaray'da yıldız oyuncu geldiği gibi gidiyor! Gözünün yaşına bile bakılmadı

Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da gidecek isimler de belli olmaya başladı. Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Fredrik Midtsjö ile yolların ayrılması planlanıyor.

GALATASARAY'DA GİDECEK İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, bu performansını ara transfer döneminde de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar son olarak Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ, ŞİMDİ GİDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Fredrik Midtsjö için yolun sonu göründü. Sarı-kırmızılılarda bir türlü beklentileri karşılayamayan Norveçli orta sahanın bileti kesildi. 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Hollanda'ya döneceği öğrenildi.

653 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Fredrik Midtsjö, bu sezon Galatasaray'da şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 653 dakika süre alan 29 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu, 2 asistle skora etki edebildi.