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Spor

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, Nagatomo ve Şener ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle lige verilen arada çalışmalar sürüyor. Gelecek sezon öncesi takımda kalacak ve gideceklerin netleştiği Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi. Bu isimlerden birisi de sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan.

03 Nisan 2020 Cuma 11:49 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:49
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Galatasaray kurmayları sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Donk, Mariano ve Nagatomo'nun durumunu da masaya yatırdı. Bu dört oyuncunun 3 aylık maaşının ortalama 2 milyon euro'yu bulması nedeniyle olağanüstü kararlar alınması kararlaştırıldı. Selçuk ve Nagatomo'ya teşekkür edilecek. Mariano ve Donk'un durumu ise liglerin durumuna göre belirlenecek.

ŞENER DE GİDİYOR

Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa ve Hasan Ali Kaldırım isimlerinin ön plana çıktığı Galatasaray'da bu oyunculardan biriyle anlaşma sağlandığı takdirde Fatih Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.

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