Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Gaziantep FK, Galatasaray karşısında Bayo ile 73. dakikada 1-0 öne geçti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu golden sonra, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protesto etti.

İLKAY GÜNDOĞAN ISLIKLANDI

Galatasaray'da İlkay Gündoğan 79. dakikada oyundan çıktı, Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. Taraftarlar oyundan çıkan tecrübeli oyuncuyu ıslıkladı.