17 Ocak 2026 Cumartesi
  Spor
  Galatasaray'da "Yönetim İstifa" sesleri: Tribünler tepki gösterdi!
Spor

Galatasaray'da “Yönetim İstifa” sesleri: Tribünler tepki gösterdi!

Gaziantep FK'nın 73. dakikada bulduğu golün ardından Galatasaray tribünlerinde yönetime tepki yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, “yönetim istifa” tezahüratları yaparak protestoda bulundu.

17 Ocak 2026 Cumartesi 21:46
Galatasaray'da “Yönetim İstifa” sesleri: Tribünler tepki gösterdi!
ABONE OL

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Gaziantep FK, Galatasaray karşısında Bayo ile 73. dakikada 1-0 öne geçti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu golden sonra, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protesto etti.

İLKAY GÜNDOĞAN ISLIKLANDI

Galatasaray'da İlkay Gündoğan 79. dakikada oyundan çıktı, Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. Taraftarlar oyundan çıkan tecrübeli oyuncuyu ıslıkladı.

