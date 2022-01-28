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Spor

Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Transferde referans Torrent

Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün Sportif A.Ş üyeleriyle bir araya gelirken, transferde sadece Domenec Torrent'in istediği oyuncuların alınmasına karar verildi. İspanyol hocanın listesini kısa süre içinde yönetime teslim edeceği belirlendi.

Milliyet28 Ocak 2022 Cuma 07:37 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 07:37
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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas dün Sportif A.Ş üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı 27 puanla 15. sırada kapatan sarı-kırmızılı takıma yapılacak takviyelerin masaya yatırıldığı kritik toplantıda, Teknik Direktör Domenec Torrent'in sunacağı listeye öncelik verilmesi kararı alındı.

Buna göre yönetim kurulu, menajerler tarafından önerilen veya daha önce belirlenen hedeflerden ziyade İspanyol teknik adamın istekleri doğrultusunda hareket edecek. Bunun için çalışmalarını sürdüren Torrent'ten de kısa süre içinde yeni bir liste hazırlaması istendi. İspanyol teknik adamın ekibiyle beraber transfer edilmesi düşünülen bazı oyuncular üzerinde çalıştığı ve hazırlayacağı listeyi kısa süre içinde yönetime teslim edeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA'ya yeni listenin sunulacağı 2 Şubat tarihine kadar 1 veya 2 transferi bitirmeyi hedefliyor.

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