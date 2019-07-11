Galatasaray'da yönetim kuruluna konulan 'idari ibrasızlık' tedbirinin devamına karar verildi
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.
Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi.
Verilen bu kararla birlikte Galatasaray’da seçim olmayacak.
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