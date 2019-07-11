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Galatasaray'da yönetim kuruluna konulan 'idari ibrasızlık' tedbirinin devamına karar verildi

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.

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Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi.

Verilen bu kararla birlikte Galatasaray’da seçim olmayacak.

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