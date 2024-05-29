Galatasaray'da yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kuruluyla ilk toplantısını Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirdi ve görev dağılımı da yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulunun içerisindeki görev bölümü şu şekilde:
Başkan: Dursun Aydın Özbek
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu
Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: İbrahim Hatipoğlu