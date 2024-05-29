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Spor

Galatasaray'da yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek ile birlikte görev dağılımı yapıldı.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Galatasaray'da yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı
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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kuruluyla ilk toplantısını Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirdi ve görev dağılımı da yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulunun içerisindeki görev bölümü şu şekilde:

Başkan: Dursun Aydın Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: İbrahim Hatipoğlu

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