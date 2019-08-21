Galatasaray'da Yunan golcü Kostas ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a kiralanması için görüşmelere başlandı.
Galatasaray, geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Yunan forvet Kostas Mitroglou'nu Hollanda ekibi PSV'ye kiralamak için görüşmelere başladı.
PSV, Sevilla'ya gönderdiği Luuk de Jong'un boşluğunu Mitroglou ile doldurmayı düşünürken görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi.
Sarı kırmızılılarda Mitroglou'nun gitmesiyle birlikte yabancı kontenjanında yer açılacak ve yeni transferlerin lisansı çıkartılabilecek.
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