Galatasaray'da Yunus Akgün bekleyişi

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, milli forma altında ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Yıldız oyuncunun performansı Galatasaray cephesinin de iştahını kabartıyor.

G.SARAY SEZON SONUNU BEKLİYOR

Sarı-Kırmızılılar, satın alma opsiyonu Leicester City'de bulunan Yunus Akgün için sezon sonunu bekliyor.

Galatasaray, İngiliz ekibinin opsiyon hakkını kullanmamasını ve Yunus Akgün'ün yeniden Florya'ya dönmesini istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki oyuncu, Championship'te bu sezon 18 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla 61 maçta forma giyerken 6 gol attı. 8 asist yaptı.