Galatasaray'da Yunus Akgün bombası! Karar verildi

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, gelecek sezon için kararını verdi. Yıldız oyuncu Yunus Akgün, Süper Lig'den de birçok teklif olmasına rağmen Galatasaray'da kalmak istiyor.

YUNUS AKGÜN FORMA YARIŞINDA OLMAK İSTİYOR

Bu sezon Galatasaray'ın kazandığı 23. şampiyonlukta genelde yedekten oyuna girerek katkı sağlamaya çalışan Yunus Akgün, yeni sezonun başlamasıyla birlikte performansını artırarak ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi olmak istiyor. Başarılı oyuncu bireysel hazırlıklarını buna göre yapıyor.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Süper Lig'in önemli takımlarından Trabzonspor'un da Yunus Akgün için resmi teklif yaptığı bilinirken yıldız isim ise bu teklifi reddederek yaz kampında göstereceği performansla Galatasaray'da formayı kapmanın planlarını yapıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de tüm kulvarlarda toplam 28 kez forma giydi. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.