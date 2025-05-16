Kanat bölgesinde alternatifi az olan Galatasaray'da yeniden Nicolo Zaniolo hikayesi yaşanabilir. Halen Sarı-Kırmızılılar'ın tapulu oyuncusu olan İtalyan futbolcu, 2 sezondur önemli takımlarda kiralık olarak forma giydi ancak büyük patlamayı yapamadı.
Aslan'da küllerinden doğup Premier Lig'e yükselen Zaniolo'ya yeniden ispat şansı gelecek. Transfermarkt İtalya ekibinden Aniello Luciano, "Orta-üst seviye takımda rahatlıkla oynayabilir. Bu biraz teknik direktöre bağlı. Doğru hocayla çalıştığında istikrara kavuşabilir. Farklı mevkilerde oynayabilecek yeteneklere de sahip. G.Saray'da yeniden istikrar yakalayabilir" dedi.