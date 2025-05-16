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Spor

Galatasaray'da Zaniolo sürprizi: Geri dönüş kapıda

Kanat rotasyonu daralan Galatasaray'da gözler yeniden Nicolo Zaniolo'ya çevrildi. İki sezondur kiralık oynayan İtalyan yıldız, Aslan'da yeni bir sayfa açabilir. İşte detaylar...

Akşam16 Mayıs 2025 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Galatasaray'da Zaniolo sürprizi: Geri dönüş kapıda
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Kanat bölgesinde alternatifi az olan Galatasaray'da yeniden Nicolo Zaniolo hikayesi yaşanabilir. Halen Sarı-Kırmızılılar'ın tapulu oyuncusu olan İtalyan futbolcu, 2 sezondur önemli takımlarda kiralık olarak forma giydi ancak büyük patlamayı yapamadı.

Aslan'da küllerinden doğup Premier Lig'e yükselen Zaniolo'ya yeniden ispat şansı gelecek. Transfermarkt İtalya ekibinden Aniello Luciano, "Orta-üst seviye takımda rahatlıkla oynayabilir. Bu biraz teknik direktöre bağlı. Doğru hocayla çalıştığında istikrara kavuşabilir. Farklı mevkilerde oynayabilecek yeteneklere de sahip. G.Saray'da yeniden istikrar yakalayabilir" dedi.

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