Kanat bölgesinde alternatifi az olan Galatasaray'da yeniden Nicolo Zaniolo hikayesi yaşanabilir. Halen Sarı-Kırmızılılar'ın tapulu oyuncusu olan İtalyan futbolcu, 2 sezondur önemli takımlarda kiralık olarak forma giydi ancak büyük patlamayı yapamadı.