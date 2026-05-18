Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara açığını dolduramayan Galatasaray, Borussia Dortmund'da sözleşmesi biten Julian Brandt için devreye girdi.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Julian Brandt'ı transfer etmek için oyuncu ile iletişime geçti. Alman oyuncu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isterken, Japonya ve MLS'ten gelen teklifleri geri çevirdi.

Haberde Julian Brandt'ın Almanya dışında forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

DORTMUND'DA NE YAPTI?

6 sezon Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, 307 maçta 57 gol atarken 70 asist yaptı.