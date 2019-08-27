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Galatasaray'dan 1959 öncesi şampiyonluklar için beklenmedik hamle

F.Bahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili bir girişimde bulunması Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Camiadaki tarihçilerle görüşüldü. Bir komisyon kurulup çalışmalar başlayacak.

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Sezonun başlamasıyla birlikte F.Bahçe’nin 1959 öncesini de hesaba katarak şampiyonluk sayısında ‘28’ vurgusu yapması G.Saray’ı harekete geçirdi. Camiadaki tarihçilerle temasa geçen yönetim, bu konuda detaylı çalışma yapılması için komisyon kurulması kararı aldı.

HUKUKÇULAR DA VAR

G.Saray Başkanı Başkan Mustafa Cengiz’in, yönetimin ‘komisyon kuralım’ teklifine onay vermesiyle birlikte çalışmalar başlayacak. Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A’nın tarihlerini detaylı araştırılması için Almanca ve İtalyanca bilen üyeler de bu komisyon da yer alacak. Hukuk konusunda uzman olan bazı kişiler de bu ekibin önemli bir parçası olacak. 1959 öncesi 2 şampiyonluğu kabul edilen Beşiktaş’ın Tahkim Kurulu’ndaki dosyası da detaylı olarak incelenecek. F.Bahçe’nin Tahkim Kurulu’na yapacağı resmi başvuru beklenecek. G.Saray’ın bu hamlesine F.Bahçe’nin nasıl bir yanıt vereceği de merak konusu oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu konu ile ilgili, “Bu konu beni aşar. Kararı Tahkim Kurulu verir. Ama Fenerbahçe’nin henüz resmi bir başvurusu yok” açıklamasını yapmıştı.

F.Bahçe: 28

Türkiye Futbol Birinciliği:

1933, 1935, 1944

Milli Küme:

1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950

Süper Lig:

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014

G.Saray: 22

Milli Küme:

1939

Süper Lig:

1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018

(Star)

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